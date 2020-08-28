УПЛ назвала имена лучшего игрока и тренера сезона
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. Украинская Премьер-Лига перед матчем за Суперкубок Украины наградила лучших игрока, тренера и арбитра по итогам сезон 2019/2020 годов, передает УНН со ссылкой на сайт УПЛ.
Лучшим футболистом сезона признан лидера действующего чемпиона первенства “Шахтера” — Тайсона. В номинации лучший тренер победу праздновал Виктор Скрипник.
Результаты других номинаций:
• Лучший бомбардир — Жуниор Мораес (“Шахтер”)
• Лучший вратарь — Андрей Пятов (“Шахтер”)
• Лучший молодой игрок — Владислав Супряга ("Днепр-1"/"Динамо")
• Лучший арбитр — Екатерина Монзуль.
Добавим также, Тайсон в прошлом сезоне в первенстве УПЛ совершил 11 ассистов и забил десять голов в 25 матчах.