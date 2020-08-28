УПЛ назвала імена кращого гравця та тренера сезону
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Українська Прем’єр-Ліга перед матчем за Суперкубок України нагородила кращих гравця, тренера і арбітра за підсумками сезон 2019/2020 років, передає УНН з посиланням на сайт УПЛ.
Найкращим футболістом сезону визнано лідера чинного чемпіона першості “Шахтаря” — Тайсона. У номінації кращий тренер перемогу святкував Віктор Скрипник.
Результати інших номінацій:
• Кращий бомбардир — Жуніор Мораес (“Шахтар”)
• Кращий воротар — Андрій П’ятов (“Шахтар”)
• Кращий молодий гравець — Владислав Супряга ("Дніпро-1"/"Динамо")
• Кращий арбітр — Катерина Монзуль.
Додамо також, Тайсон минулого сезону в першості УПЛ здійснив 11 асистів і забив десять голів в 25 матчах.