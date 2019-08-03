УПЛ: "Мариуполь" праздновал выигрыш в поединке участников Лиги Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. На стадионе имени Бойко в Мариуполе местный клуб с участием 3173 зрителей принял участие в матче второго тура Украинской Премьер-лиги против "Александрии", передает корреспондент УНН.
Команды отложили вопрос выяснения победителя на заключительную 15-минутку. За фол Лучкевича из-за удара по ногам сзади, 11-метровый реализовал Руслан Фомин (77 мин). Далее Вакула самостоятельно протянул мяч с центра поля к чужой штрафной, обыграв трех оппонентов на пути, и удвоил преимущество приазовцев.
Бронзовый призер чемпионата ответил только однажды в дополнительное время. Гол в активе Ситало - 2:1.
Заметим, что "Мариуполь" получил первые три очка в чемпионате, а "Александрия" осталась с нулем в графе набранные пункты.