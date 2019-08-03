УПЛ: "Маріуполь" святкував виграш у поєдинку учасників Ліги Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. На стадіоні імені Бойко в Маріуполі місцевий клуб за участі 3173 глядачів взяв участь у матчі другого туру Української Прем'єр-ліги проти "Олександрії", передає кореспондент УНН.
Команди відклали питання з'ясування переможця на заключну 15-хвилинку. За фол Лучкевича через удар по ногах ззаду, 11-метровий реалізував Руслан Фомін (77 хв). Далі Вакула самостійно протягнув м'яч з центра поля до чужої штрафної, обігравши трьох опонентів на шляху, і подвоїв перевагу приазовців.
Бронзовий призер чемпіонату відповів тільки одного разу в додатковий час. Гол в активі Сітало – 2:1.
Зауважимо, що "Маріуполь" здобув перші три очки в чемпіонаті, а "Олександрія" залишилась з нулем в графі набрані пункти.