УПЛ: "Маріуполь" святкував виграш у поєдинку учасників Ліги Європи

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КИЇВ. 3 серпня. УНН. На стадіоні імені Бойко в Маріуполі місцевий клуб за участі 3173 глядачів взяв участь у матчі другого туру Української Прем'єр-ліги проти "Олександрії", передає кореспондент УНН.

Команди відклали питання з'ясування переможця на заключну 15-хвилинку. За фол Лучкевича через удар по ногах ззаду, 11-метровий реалізував Руслан Фомін (77 хв). Далі Вакула самостійно протягнув м'яч з центра поля до чужої штрафної, обігравши трьох опонентів на шляху, і подвоїв перевагу приазовців.

Бронзовий призер чемпіонату відповів тільки одного разу в додатковий час. Гол в активі Сітало – 2:1.

Зауважимо, що "Маріуполь" здобув перші три очки в чемпіонаті, а "Олександрія" залишилась з нулем в графі набрані пункти.

Українські Національні Новини

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