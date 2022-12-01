УПЛ: "Динамо" разгромило "Металлист"
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. "Динамо" в 8-м туре Украинской премьер-лиги на своем поле победило "Металлист" 3:0, информирует УНН.
Детали
В составе киевлян отличились Виталий Буяльский, Владислав Ванат, а также Виктор Цыганков.
Как известно, победа над харьковчанами позволила киевлянам подняться на третье место УПЛ с 30-ю очками в активе.
Напомним
Американская бойцовская организация Professional Fighters League (PFL), занимающаяся проведением турниров по смешанным единоборствам, запретила российским бойцам выступать под флагом их страны.