УПЛ: "Динамо" разгромило "Металлист"

Детали

В составе киевлян отличились Виталий Буяльский, Владислав Ванат, а также Виктор Цыганков.

Как известно, победа над харьковчанами позволила киевлянам подняться на третье место УПЛ с 30-ю очками в активе.

Напомним

Американская бойцовская организация Professional Fighters League (PFL), занимающаяся проведением турниров по смешанным единоборствам, запретила российским бойцам выступать под флагом их страны.