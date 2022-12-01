УПЛ: "Динамо" розгромило "Металіст"

Деталі

У складі киян відзначилися Віталій Буяльський, Владислав Ванат, а також Віктор Циганков.

Як відомо, перемога над харків'янами дозволила киянам піднятися на третю сходинку УПЛ з 30-а очками в активі.

Нагадаємо

Американська бійцівська організація Professional Fighters League (PFL), яка займається проведенням турнірів зі змішаних єдиноборств, заборонила російським бійцям виступати під прапором їх країни.