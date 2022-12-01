УПЛ: "Динамо" розгромило "Металіст"
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. “Динамо” у 8-му турі Української прем’єр-ліги на свому полі перемогло “Металіст” 3:0, інформує УНН.
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У складі киян відзначилися Віталій Буяльський, Владислав Ванат, а також Віктор Циганков.
Як відомо, перемога над харків'янами дозволила киянам піднятися на третю сходинку УПЛ з 30-а очками в активі.
Нагадаємо
Американська бійцівська організація Professional Fighters League (PFL), яка займається проведенням турнірів зі змішаних єдиноборств, заборонила російським бійцям виступати під прапором їх країни.