Американська організація зі змішаних єдиноборств заборонила російським бійцям виступати під прапором країни

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Повідомляється, що PFL також видалила прапори рф з профілів спортсменів на своєму офіційному сайті. Крім цього, на останньому турнірі російські бійці Омарі Ахмедов і Магомед Магомедкерімов були представлені вихідцями з Дагестану, які тренуються в США.

На турнірі 26 листопада Ахмедов програв австралійцю Робу Вілкінсону. У свою чергу Магомедкерімов переміг бразильця Глейсона Тібау.

Нагадаємо

Європейська федерація кіберспорту зупинила членство росії та заборонила участь російських спортсменів у майбутніх чемпіонатах Європи.