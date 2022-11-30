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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Американська організація зі змішаних єдиноборств заборонила російським бійцям виступати під прапором країни

Американська організація зі змішаних єдиноборств заборонила російським бійцям виступати під прапором країни

Київ • УНН

 • 1138327 перегляди

КИЇВ. 30 листопада. УНН. Американська бійцівська організація Professional Fighters League (PFL), яка займається проведенням турнірів зі змішаних єдиноборств, заборонила російським бійцям виступати під прапором їх країни, пише УНН з посиланням на Athletics.

Деталі

Повідомляється, що PFL також видалила прапори рф з профілів спортсменів на своєму офіційному сайті. Крім цього, на останньому турнірі російські бійці Омарі Ахмедов і Магомед Магомедкерімов були представлені вихідцями з Дагестану, які тренуються в США.

На турнірі 26 листопада Ахмедов програв австралійцю Робу Вілкінсону. У свою чергу Магомедкерімов переміг бразильця Глейсона Тібау.

Нагадаємо

Європейська федерація кіберспорту зупинила членство росії та заборонила участь російських спортсменів у майбутніх чемпіонатах Європи.

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