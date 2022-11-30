Американська організація зі змішаних єдиноборств заборонила російським бійцям виступати під прапором країни
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Американська бійцівська організація Professional Fighters League (PFL), яка займається проведенням турнірів зі змішаних єдиноборств, заборонила російським бійцям виступати під прапором їх країни, пише УНН з посиланням на Athletics.
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Повідомляється, що PFL також видалила прапори рф з профілів спортсменів на своєму офіційному сайті. Крім цього, на останньому турнірі російські бійці Омарі Ахмедов і Магомед Магомедкерімов були представлені вихідцями з Дагестану, які тренуються в США.
На турнірі 26 листопада Ахмедов програв австралійцю Робу Вілкінсону. У свою чергу Магомедкерімов переміг бразильця Глейсона Тібау.
Нагадаємо
Європейська федерація кіберспорту зупинила членство росії та заборонила участь російських спортсменів у майбутніх чемпіонатах Європи.