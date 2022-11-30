Американская организация по смешанным единоборствам запретила российским бойцам выступать под флагом страны
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Американская бойцовская организация Professional Fighters League (PFL), занимающаяся проведением турниров по смешанным единоборствам, запретила российским бойцам выступать под флагом их страны, пишет УНН со ссылкой на Athletics.
Детали
Сообщается, что PFL также удалила флаги рф из профилей спортсменов на своем официальном сайте. Кроме этого, на последнем турнире российские бойцы Омари Ахмедов и Магомед Магомедкеримы были представлены выходцами из Дагестана, которые тренируются в США.
На турнире 26 ноября Ахмедов проиграл австралийцу Робу Уилкинсону. В свою очередь Магомедкерим победил бразильца Глейсона Тибау.
Напомним
Европейская федерация киберспорта остановила членство россии и запретила участие российских спортсменов в будущих чемпионатах Европы.