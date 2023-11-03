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Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
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Впервые женщина возглавила Военно-морские силы США

Киев • УНН

 • 176341 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Сенат США в четверг одобрил кандидатуру адмирала Лизы Франкетти на должность руководителя ВМС. Таким образом, она стала не только первой женщиной на высшей командной должности в ВМС, но и первой женщиной в Объединенном комитете начальников штабов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Радио Свобода". 

Впервые женщина возглавила Военно-морские силы США

Детали

Отмечается, что ранее в ВМФ Лиза Франкетти занимала должность директора по стратегии политики с 2020 по 2022 год, второго заместителя начальника военно-морских операций по развитию боевых действий в 2020 году и командующего Шестого флота США с 2018 по 2020 год.

Также отмечается, что Сенат США также одобрил кандидатуру генерала Дэвида Олвина на должность главы ВВС США. Олвин это пилот с более 4600 часами налета, в том числе 100 – в боевых действиях. Он ранее занимал должность заместителя начальника штаба ВВС.

Напомним

Президент США назначил адмирала Лизу Франчетти на должность главы Военно-морских сил. Байден одобрил это решение, несмотря на рекомендации Пентагона назначить на должность адмирала Сэмюэля Папаро.

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