Впервые женщина возглавила Военно-морские силы США
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Сенат США в четверг одобрил кандидатуру адмирала Лизы Франкетти на должность руководителя ВМС. Таким образом, она стала не только первой женщиной на высшей командной должности в ВМС, но и первой женщиной в Объединенном комитете начальников штабов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".
Детали
Отмечается, что ранее в ВМФ Лиза Франкетти занимала должность директора по стратегии политики с 2020 по 2022 год, второго заместителя начальника военно-морских операций по развитию боевых действий в 2020 году и командующего Шестого флота США с 2018 по 2020 год.
Также отмечается, что Сенат США также одобрил кандидатуру генерала Дэвида Олвина на должность главы ВВС США. Олвин это пилот с более 4600 часами налета, в том числе 100 – в боевых действиях. Он ранее занимал должность заместителя начальника штаба ВВС.
Напомним
Президент США назначил адмирала Лизу Франчетти на должность главы Военно-морских сил. Байден одобрил это решение, несмотря на рекомендации Пентагона назначить на должность адмирала Сэмюэля Папаро.