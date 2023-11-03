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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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Уперше жінка очолила Військово-морські сили США

Київ • УНН

 • 176341 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. Сенат США у четвер схвалив кандидатуру адмірала Лізи Франкетті на посаду керівника ВМС. Таким чином, вона стала не лише першою жінкою на найвищій командній посаді у ВМС, а й першою жінкою в Об'єднаному комітеті начальників штабів. Про це повідомляє УНН із посиланням "Радіо Свобода". 

Уперше жінка очолила Військово-морські сили США

Деталі

Зазначається, що раніше у ВМФ Ліза Франкетті обіймала посаду директора зі стратегії політики з 2020 по 2022 рік, другого заступника начальника військово-морських операцій з розвитку бойових дій у 2020 році та командувача Шостого флоту США з 2018 по 2020 рік.

Також зазначається, що Сенат США також схвалив кандидатуру генерала Девіда Олвіна на посаду голови ВПС США. Олвін це пілот із понад 4600 годинами нальоту, у тому числі 100 – у бойових діях. Він раніше обіймав посаду заступника начальника штабу ВПС.

Нагадаємо

Президент США призначив адміралку Лізу Франчетті на посаду очільниці Військово-морських сил. Байден схвалив це рішення, попри рекомендації Пентагона назначити на посаду адмірала Семюеля Папаро.

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