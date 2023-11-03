Уперше жінка очолила Військово-морські сили США
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Сенат США у четвер схвалив кандидатуру адмірала Лізи Франкетті на посаду керівника ВМС. Таким чином, вона стала не лише першою жінкою на найвищій командній посаді у ВМС, а й першою жінкою в Об'єднаному комітеті начальників штабів. Про це повідомляє УНН із посиланням "Радіо Свобода".
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Зазначається, що раніше у ВМФ Ліза Франкетті обіймала посаду директора зі стратегії політики з 2020 по 2022 рік, другого заступника начальника військово-морських операцій з розвитку бойових дій у 2020 році та командувача Шостого флоту США з 2018 по 2020 рік.
Також зазначається, що Сенат США також схвалив кандидатуру генерала Девіда Олвіна на посаду голови ВПС США. Олвін це пілот із понад 4600 годинами нальоту, у тому числі 100 – у бойових діях. Він раніше обіймав посаду заступника начальника штабу ВПС.
Нагадаємо
Президент США призначив адміралку Лізу Франчетті на посаду очільниці Військово-морських сил. Байден схвалив це рішення, попри рекомендації Пентагона назначити на посаду адмірала Семюеля Папаро.