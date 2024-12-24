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Упадок российской экономики во время войны замедлил железнодорожную торговлю рф с Китаем - Bloomberg

Упадок российской экономики во время войны замедлил железнодорожную торговлю рф с Китаем - Bloomberg

Киев  •  УНН

 • 1669 просмотра

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«Российские железные дороги» сокращают инвестпрограмму на 30% из-за роста стоимости заимствований. Увеличение военных грузов и санкции создают логистические проблемы в торговле с Китаем.

Россия сталкивается со все большими трудностями с доставкой товаров в Китай через сеть восточных железных дорог, что свидетельствует об экономических проблемах, вызванных войной и санкциями, несмотря на заверения Кремля, что все хорошо. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Как пишет издание, АО "Российские железные дороги" на прошлой неделе одобрило сокращение на 30% своей инвестиционной программы на 2025 год из-за быстрого роста стоимости заимствований.

Увеличение количества грузов, связанных с войной, также усугубляет существующие узкие места, в то время как санкции влияют на трансграничные платежи. Эти факторы, вместе с давними логистическими проблемами, замедляют транспортировку таких товаров, как уголь и алюминий,

- подчеркивает издание.

При этом в московской компании MMI Research заявили, что в этом году российская железная дорога "переживает самый глубокий спад со времен кризиса 2008-2009 годов, и эта тенденция все еще сохраняется".

В Bloomberg подчеркнули, что эта ситуация показывает напряженность внутри РФ.

В то же время российский диктатор Владимир Путин уверяет, что экономика РФ находится в хорошем состоянии.

Напомним

Минфин США рассматривает дополнительные санкции против российского "теневого флота" и возможные ограничения для китайских банков. Также обсуждается снижение ценового лимита на российскую нефть ниже 60 долларов за баррель.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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