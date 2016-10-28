Уникальный спортивно-реабилитационный центр для инвалидов и участников АТО построят в Ужгороде

Первый камень в фундамент объекта заложили председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль, мэр Ужгорода Богдан Андреев, военный комиссар Ужгородского ОМВК Николай Журавлев, представители обществ и объединений людей с особыми потребностями, общественные активисты.

Хостел для инвалидов, спортзал, массажные и другие реабилитационные кабинеты уже через три года должны появиться на месте бывшей котельной по улице Тихого в центральной части Ужгорода. Предусмотрена реконструкция состава под котельную и благоустройство территории. Спортивно-реабилитационный центр позволит обеспечить надлежащие условия для занятий спортом людей с ограниченными физическими возможностями и инвалидов-участников АТО. Здесь обустроят площадки для занятий волейболом, баскетболом, настольным теннисом, пауэрлифтингом, фехтованием и тому подобное.

На строительство обещали выделить полмиллиона гривен из областного бюджета, 2 миллиона гривен из городского бюджета Ужгорода и миллион из Государственного фонда регионального развития. За эти средства выполнят первоочередные работы - отремонтируют кровлю, смонтируют водоотвод, частично закроют контуры стен и тому подобное.

Строительство объекта инициировало Закарпатское областное отделение Украинской федерации спорта инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата. Члены организации при установлении краеугольного камня заложили «капсулу времени» для будущих поколений с пожеланиями для потомков.

Как ранее сообщал, в Виноградовском районе Закарпатской области был открыт отремонтированный участок дороги, соединяющей пункт пропуска "Вилок" на границе с Венгрией и пропускной пункт "Дьяково" на украинско-румынской границе.