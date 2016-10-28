Унікальний спортивно-реабілітаційний центр для інвалідів та учасників АТО збудують в Ужгороді
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Сьогодні в Ужгороді розпочали будівництво унікального для Закарпаття спортивно-реабілітаційного центру для інвалідів та учасників антитерористичної операції, повідомили УНН у прес-службі Закарпатської ОДА.
Перший камінь у фундамент об′єкту заклали голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль, мер міста Ужгород Богдан Андріїв, військовий комісар Ужгородського ОМВК Микола Журавльов, представники товариств і об’єднань людей із особливими потребами, громадські активісти.
Хостел для інвалідів, спортзал, масажні та інші реабілітаційні кабінети вже за три роки мають з′явитися на місці колишньої котельні по вулиці Тихого у центральній частині Ужгорода. Передбачено реконструкцію складу під котельню та благоустрій території. Спортивно-реабілітаційний центр дасть змогу забезпечити належні умови для занять спортом людей з обмеженими фізичними можливостями та інвалідів-учасників АТО. Тут облаштують майданчики для занять волейболом, баскетболом, настільним тенісом, пауерліфтингом, фехтуванням тощо.
На будівництво обіцяли виділити півмільйона гривень з обласного бюджету, 2 мільйони гривень з міського бюджету Ужгорода та мільйон з Державного фонду регіонального розвитку. За ці кошти виконають першочергові роботи – відремонтують покрівлю, змонтують водовідвід, частково закриють контури стін тощо.
Будівництво об’єкту ініціював Закарпатський обласний осередок Української федерації спорту інвалідів з ураженням опорно-рухового апарату. Члени організації під час встановлення наріжного каменю заклали «капсулу часу» для майбутніх поколінь з побажаннями для нащадків.
Як раніше повідомляв УНН, у Виноградівському районі Закарпатської області було відкрито відремонтовану ділянку дороги, яка сполучає пункт пропуску “Вилок” на кордоні з Угорщиною та пропускний пункт “Дяково” на українсько-румунському кордоні.