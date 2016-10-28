Унікальний спортивно-реабілітаційний центр для інвалідів та учасників АТО збудують в Ужгороді

ukru
Торговельна війна США: експерти пояснили наслідки для України та самої Америки
Ексклюзив
09:14 • 21692 перегляди

Торговельна війна США: експерти пояснили наслідки для України та самої Америки

08:00 • 18636 перегляди

Великодній кошик: у скільки обійдеться цього року

06:50 • 28148 перегляди

"Складно, але не критично": в уряді оцінили мита Трампа для України і працюють над кращими умовами

Ексклюзив
06:00 • 40498 перегляди

Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні

2 квітня, 19:23 • 47658 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

2 квітня, 18:52 • 72907 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

2 квітня, 17:00 • 82829 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 148292 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 207927 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 194150 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+14°
4 м/с
65 %
753 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

На сході України зафіксовано активність ворожої тактичної авіації

3 квітня, 00:26 • 23803 перегляди

Єрмак щодо повернення Нетребко до Лондонської опери: російські артисти не мають місця в цивілізованому світі

3 квітня, 02:39 • 20315 перегляди

Мита Трампа викликали шквал критики: партнери Вашингтона обурені

3 квітня, 02:56 • 21334 перегляди

ЗСУ: втрати окупантів зросли на 1390 військових та 6 танків

04:28 • 24184 перегляди

Щонайменше 4 загиблих у США: наслідки катастрофічного торнадо, який пронісся частиною країни

07:38 • 25228 перегляди
Публікації

Торговельна війна США: експерти пояснили наслідки для України та самої Америки
Ексклюзив

09:14 • 21700 перегляди

Щонайменше 4 загиблих у США: наслідки катастрофічного торнадо, який пронісся частиною країни

07:38 • 26572 перегляди

Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні
Ексклюзив

06:00 • 40507 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 501055 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 333458 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марк Рютте

Олег Синєгубов

Ллойд Остін

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Харків

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Nintendo Switch 2: дата виходу, ціна та характеристики нової консолі

09:11 • 5224 перегляди

Кіноадаптація "Як приборкати дракона 2" отримала дату релізу

08:47 • 7162 перегляди

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 130510 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 189675 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 132027 перегляди
Актуальне

Шахед-136

«Калібр» (сімейство ракет)

Безпілотний літальний апарат

Фокс Ньюс

FGM-148 Javelin

Унікальний спортивно-реабілітаційний центр для інвалідів та учасників АТО збудують в Ужгороді

Унікальний спортивно-реабілітаційний центр для інвалідів та учасників АТО збудують в Ужгороді

Київ • УНН

 • 32621 перегляди

УЖГОРОД-КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Сьогодні в Ужгороді розпочали будівництво унікального для Закарпаття спортивно-реабілітаційного центру для інвалідів та учасників антитерористичної операції, повідомили УНН у прес-службі Закарпатської ОДА.

Перший камінь у фундамент об′єкту заклали голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль, мер міста Ужгород Богдан Андріїв, військовий комісар Ужгородського ОМВК Микола Журавльов, представники товариств і об’єднань людей із особливими потребами, громадські активісти.

Хостел для інвалідів, спортзал, масажні та інші реабілітаційні кабінети вже за три роки мають з′явитися на місці колишньої котельні по вулиці Тихого у центральній частині Ужгорода. Передбачено реконструкцію складу під котельню та благоустрій території. Спортивно-реабілітаційний центр дасть змогу забезпечити належні умови для занять спортом людей з обмеженими фізичними можливостями та інвалідів-учасників АТО. Тут облаштують майданчики для занять волейболом, баскетболом, настільним тенісом, пауерліфтингом, фехтуванням тощо.

На будівництво обіцяли виділити півмільйона гривень з обласного бюджету, 2 мільйони гривень з міського бюджету Ужгорода та мільйон з Державного фонду регіонального розвитку. За ці кошти виконають першочергові роботи – відремонтують покрівлю, змонтують водовідвід, частково закриють контури стін тощо.

Будівництво об’єкту ініціював Закарпатський обласний осередок Української федерації спорту інвалідів з ураженням опорно-рухового апарату. Члени організації під час встановлення наріжного каменю заклали «капсулу часу» для майбутніх поколінь з побажаннями для нащадків.

Як раніше повідомляв УННу Виноградівському районі Закарпатської області було відкрито відремонтовану ділянку дороги, яка сполучає пункт пропуску “Вилок” на кордоні з Угорщиною та пропускний пункт “Дяково” на українсько-румунському кордоні.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Bitcoin
$83,682.20
Золото
$3,151.69
Tesla
$280.94
Brent
$72.38
S&P 500
$5,632.82
Газ TTF
$40.20
Ethereum
$1,822.73