Умеров заявил, что вскоре будет запущено приложение "Ветеран+"
Киев • УНН
Министр обороны Рустем Умеров сообщил о предстоящем запуске цифрового сервиса "Ветеран+". Новый сервис станет единой платформой для предоставления государственных услуг ветеранам.
В Украине вскоре будет запущен цифровой сервис - «Ветеран+». Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров во время заседания Всеукраинского Конгресса местных и региональных властей, передает УНН.
«Уже вскоре вместе с Министерством по делам ветеранов мы запустим еще один цифровой сервис - «Ветеран+», который станет местом предоставления государственных услуг для наших ветеранов», - рассказал Умеров.
Дополнение
В октябре премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что вскоре заработает приложение «Ветеран+».
Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщал, что приложение «Ветеран+» - это сервис для предоставления государственных услуг ветеранам, который разрабатывается с учетом лучшего международного опыта.
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