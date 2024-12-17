Умеров заявил, что вскоре будет запущено приложение "Ветеран+"

В Украине вскоре будет запущен цифровой сервис - «Ветеран+». Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров во время заседания Всеукраинского Конгресса местных и региональных властей, передает УНН.

«Уже вскоре вместе с Министерством по делам ветеранов мы запустим еще один цифровой сервис - «Ветеран+», который станет местом предоставления государственных услуг для наших ветеранов», - рассказал Умеров.

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В октябре премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что вскоре заработает приложение «Ветеран+».

Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщал, что приложение «Ветеран+» - это сервис для предоставления государственных услуг ветеранам, который разрабатывается с учетом лучшего международного опыта.

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