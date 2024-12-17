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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Умеров заявил, что вскоре будет запущено приложение "Ветеран+"

Умеров заявил, что вскоре будет запущено приложение "Ветеран+"

Киев  •  УНН

 • 2278 просмотра

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Министр обороны Рустем Умеров сообщил о предстоящем запуске цифрового сервиса "Ветеран+". Новый сервис станет единой платформой для предоставления государственных услуг ветеранам.

В Украине вскоре будет запущен цифровой сервис - «Ветеран+». Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров во время заседания Всеукраинского Конгресса местных и региональных властей, передает УНН.

«Уже вскоре вместе с Министерством по делам ветеранов мы запустим еще один цифровой сервис - «Ветеран+», который станет местом предоставления государственных услуг для наших ветеранов», - рассказал Умеров.

Дополнение

В октябре премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что вскоре заработает приложение «Ветеран+».

Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщал, что приложение «Ветеран+» - это сервис для предоставления государственных услуг ветеранам, который разрабатывается с учетом лучшего международного опыта.

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Анна Мурашко

Анна Мурашко

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