Умерла Звезда фильма "Сиянии" Шелли Дюваль

Умерла звезда Голливуда Шелли Дюваль, сыгравшая в "Сиянии" Стэнли Кубрика в возросте 75 лет. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter со ссылкой на режисера Дэн Гилрой, передает УНН.

Дюваль умерла во сне от осложнений, вызванных диабетом, в своем доме в Бланко, штат Техас.

"Мой дорогой, милый, замечательный спутник жизни и друг покинул нас. Слишком много страданий в последнее время, теперь она свободна. Улетай, красавица Шелли", — сказал Гилрой.

Шелли Дюваль американская актриса кино и телевидения, номинантка на премии BAFTA (1978) и "Эмми" (1988, 1992), обладательница приза за лучшую женскую роль на Каннском кинофестивале (1977).

Наиболее известна по участию в фильмах "Нэшвилл" (1975), "Три женщины" (1977), "Энни Холл" (1977), "Сияние" (1980), "Попай" (1980), "Бандиты во времени" (1981) и "Портрет леди" (1996).

В ноябре 2016 года впервые после долгого перерыва появилась на телевидении в телешоу Доктора Фила, где призналась, что страдает психическим расстройством. Выпуск подвергся жесткой критике. В том числе, Вивиан Кубрик, дочь известного режиссёра Стэнли Кубрика, который работал с актрисой над фильмом "Сияние", заявила, что шоу издевательское и крайне жестокое. После выхода в эфир благотворительная организация выступила в качестве спонсора лечения Шелли.

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