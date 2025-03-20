Умер первый премьер-министр Украины Витольд Фокин, сообщила внучка
Киев • УНН
Печальное известие: ушел из жизни первый премьер-министр независимой Украины, Витольд Фокин. Ему было 92 года, об этом сообщила его внучка Мария.
Внучка первого премьер-министра независимой Украины Витольда Фокина Мария сообщила в Facebook, что ее дедушка отошел в вечность, пишет УНН.
Ему было 92 года.
Детали
"Дедушка", - коротко написала Мария Фокина и добавила эмодзи с разбитым сердцем.
Также Мария опубликовала несколько фотографий, на одной из которых она с дедушкой Витольдом Фокиным. Под сообщением пользователи выражают соболезнования семье в связи с уходом в вечность Витольда Фокина.
Что известно о Витольде Фокине
Витольд Фокин родился 25 октября 1932 года в селе Новониколаевка Донецкой области. Свою карьеру он начал с работы на шахте, где постепенно поднялся до руководящих должностей в угольной промышленности.
В 1990 году Фокин был назначен исполняющим обязанности председателя Совета Министров Украинской ССР. В том же году он был официально утвержден на этой должности. Через полгода Фокин стал премьер-министром Украинской ССР, перебирая на себя управление государством в период значительного экономического кризиса.
Фокин имел возможность возглавить правительство СССР по приглашению тогдашнего генерального секретаря КПСС Михаила Горбачева, однако отказался. С момента провозглашения независимости Украины 24 августа 1991 года и до 1 октября 1992 года он исполнял обязанности премьер-министра независимой Украины.
Он был первым главой правительства независимой Украины и бывшим заместителем председателя украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе.