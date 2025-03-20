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Помер перший прем'єр-міністр України Вітольд Фокін, повідомила онука

Київ • УНН

 • 12635 перегляди

Сумна звістка: пішов з життя перший прем'єр-міністр незалежної України, Вітольд Фокін. Йому було 92 роки, про це повідомила його онука Марія.

Помер перший прем'єр-міністр України Вітольд Фокін, повідомила онука

Онука першого прем'єр-міністра незалежної України Вітольда Фокіна Марія повідомила у Facebook, що її дідусь відійшов у вічність, пише УНН.

Йому було 92 роки.

Деталі

"Дiдусь", - коротко написала Марія Фокіна і додала емодзі із розбитим серцем.

Також Марія опублікувала кілька світлин, на одній з яких вона із дідусем Вітольдом Фокіним. Під дописом користувачі висловлюють співчуття родині у зв'язку з відходом у вічність Вітольда Фокіна.

Що відомо про Вітольда Фокіна

Вітольд Фокін народився 25 жовтня 1932 року в селі Новомиколаївка на Донеччині. Свою кар'єру він почав з роботи на шахті, де поступово піднявся до керівних посад у вугільній промисловості.

У 1990 року Фокін був призначений виконувачем обов'язків голови Ради Міністрів Української РСР. Того ж року його офіційно затвердили на цій посаді. Через півроку, Фокін став прем'єр-міністром Української РСР, перебираючи на себе управління державою в період значної економічної кризи.

Фокін мав можливість очолити уряд СРСР за запрошенням тодішнього генерального секретаря КПРС Михайла Горбачова, проте відмовився. З моменту проголошення незалежності України 24 серпня 1991 року і до 1 жовтня 1992 року він виконував обов'язки прем'єр-міністра незалежної України.

Він був першим очільником уряду незалежної України та колишнім заступником голови української делегації в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі.

Павло Зінченко

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