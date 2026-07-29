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Умер французский диджей Kavinsky, автор хита Nightcall

Киев • УНН

 • 894 просмотра

Французского диджея Kavinsky нашли мертвым в его парижском доме во вторник вечером. Прокуратура начала проверку для установления причин смерти.

Умер французский диджей Kavinsky, автор хита Nightcall

Один из ключевых музыкантов French touch, Kavinsky — автор хита Nightcall из фильма "Драйв" (Drive), который прозвучал на церемонии закрытия ОИ-2024 в Париже вместе с Анжель и группой Phoenix, найден мертвым в своем парижском доме, пишет УНН со ссылкой на Euronews.

Детали

Французского диджея Kavinsky нашли мертвым в его парижском доме во вторник вечером, сообщила прокуратура Парижа в среду, 29 июля. Ему было 50 лет. Винсент Белоржей, его настоящее имя, был одной из знаковых фигур направления хаус-музыки French touch, наряду с Daft Punk, Justice, Cassius и DJ Mehdi.

В прокуратуре уточнили, что была начата "проверка для установления причин смерти", отметив, что во вторник вечером на месте не было обнаружено ни одного подозреваемого.

"Франция теряет один из своих самобытных голосов, — заявила министр культуры Франции Катрин Пегар в сообщении в социальной сети X. — Его музыка, одновременно танцевальная и ностальгическая, будет продолжать переходить от поколения к поколению и преодолевать границы".

Одной из самых популярных его композиций останется Nightcall — синтвейв-хит с мрачной атмосферой и замедленным темпом, вошедший в оригинальный саундтрек фильма "Драйв" (2011), успешного триллера с Райаном Гослингом. Эта композиция получила вторую жизнь во время Олимпийских игр в Париже в 2024 году.

На церемонии закрытия Игр диджей выступил на "Стад де Франс" вместе с бельгийской певицей Анжель и поп-рок-группой Phoenix, которая специально для этого события исполнила Nightcall.

Самоучка-пианист, родившийся в департаменте Сен-Сен-Дени, Kavinsky начал карьеру в начале 2000-х, выступая, в частности, на разогреве у Daft Punk и выходя на сцену вместе с другими новыми именами электронной музыки, такими как SebastiAn. 31 июля ему исполнился бы 51 год.

Звезда сериала «Район Мелроуз» Патрик Малдун умер в возрасте 57 лет20.04.26, 17:15 • 7108 просмотров

Юлия Шрамко

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Париж