"Укрзализныця" сэкономила 40 млн грн на дизтопливе
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. Благодаря реформе закупок дизтоплива по двум последним контрактам Укрзализныця сэкономила почти 40 млн грн. Об этом сообщили УНН в пресс-службе "Укрзализныци".
"Укрзализныця", как крупнейший потребитель дизтоплива, должна иметь комфортные условия поставки. Мы увеличили количество поставщиков и снизили цену впервые за последние несколько лет. В частности, в декабре компания купила дизтопливо почти на тысячу гривен дешевле за тонну, чем оптовая стоимость. При этом по двум последним контрактам сэкономлено почти 40 млн грн", - отметил глава правления ПАО "Укрзализныця" Войцех Балчун.
Так, в конце ноября состоялись два аукциона по закупке дизельного топлива для нужд железнодорожной отрасли, каждый по 20 000 тонн. По результатам подписанных контрактов с победителем тендеров "Укрзализныця" закупила дизтопливо по цене ниже рыночной. Учитывая данные ГП "Госвнешинформ", стоимость закупки дизтоплива "Укрзализныцей" в среднем почти на тысячу гривен ниже верхней границы расчетного уровня оптовых цен. Таким образом, на одном контракте железная дорога сэкономила 21,04 млн грн, а на другом - 17,67 млн грн.
В ведомстве напомнили, что реформирование системы закупок началось в апреле 2016 г. с переходом на электронную систему ProZorro. Следующим эффективным шагом стало упрощение "Укрзализныцей" требований к участникам тендеров. Компаниям достаточно задекларировать, что качество их товара соответствует техническому регламенту, а подтверждающие документы предоставить уже в момент поставки в случае победы в тендере. В течение 2016 года "Укрзализныця" сотрудничала с пятью различными поставщиками топлива и закупала его по ценам ниже рыночных: в среднем - 18 292 грн/т или 15,2 грн/л.