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"Укрзалізниця" зекономила 40 млн грн на дизпаливі

"Укрзалізниця" зекономила 40 млн грн на дизпаливі

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 грудня. УНН. Завдяки реформі закупівель дизпального за двома останніми контрактами Укрзалізниця зекономила майже 40 млн грн. Про це УНН повідомили у прес-службі "Укрзалізниці".

“„Укрзалізниця“, як найбільший споживач дизпалива, повинна мати комфорті умови постачання. Ми збільшили кількість постачальників та знизили ціну вперше за останні кілька років. Зокрема, у грудні компанія купила дизпальне майже на тисячу гривень дешевше за одну тонну, ніж оптова вартість. При цьому за двома останнім контрактами зекономлено майже 40 млн грн”, — зазначив голова правління ПАТ “Укрзалізниця” Войцех Балчун.

Так, наприкінці листопада відбулися два аукціони із закупівлі дизельного пального для потреб залізничної галузі, кожен по 20 тисяч тонн. За результатами підписаних контрактів з переможцем тендерів "Укрзалізниця" закупила дизпаливо за ціною нижче ринкової. Враховуючи дані ДП “Держзовнішінформ”, вартість закупівлі дизпального "Укрзалізницею" в середньому майже на тисячу гривень нижча від верхньої межі розрахункового рівня оптових цін. Таким чином, на одному контакті залізниця зекономила 21,04 млн грн, а на іншому — 17,67 млн грн.

У відомстві нагадали, що реформування системи закупівель розпочалося в квітні 2016 року з переходом на електронну систему ProZorro. Наступним ефективним кроком стало спрощення “Укрзалізницею” вимог до учасників тендерів. Компаніям достатньо задекларувати, що якість їхнього товару відповідає технічному регламенту, а підтверджуючі документи надати вже в момент поставки у випадку перемоги в тендері. Упродовж 2016 року “Укрзалізниця” співпрацювала з п’ятьма різними постачальниками пального і закуповувала його за цінами нижче ринкових: в середньому — 18 292 грн/т або 15,2 грн/л.

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