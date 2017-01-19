"Укрзализныця" в 2017 году уже перевезла 1,6 млн тонн грузов
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. В течение 17 дней января 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года "Укрзализныця" увеличила объем грузоперевозок на 13,1% - до 1,6 млн тонн грузов. Об этом УНН сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".
"В течение 17 дней января 2017 ПАО" Укрзализныця "отправлено 1600000 тонн грузов. В общем, среднесуточно нагружается 681,13 тыс. Тонн. Причем, это выше плана на 10,7% и на 13,1% выше соответствующего показателя прошлого года ", - говорится в сообщении.
В то же время, в ведомстве отметили, что в текущем году выросли объемы перевозок таких грузов: зерна перевозится на 127,6% больше, строительных грузов - на 100,3%, нефтегрузов - на 63,25%, металлолома - на 44,55%, каменного угля - на 10,43%, черных металлов - на 5,8%, кокса - на 3,21%, железной руды - на 1,37%.
В связи с ростом потребностей экономики Украины в железнодорожных перевозках, "Укрзализныця" начала масштабную программу по обновлению подвижного состава. В частности, только в конце прошлого года было приобретено 1020 полувагонов, в 2017 году "Укрзализныця" планирует закупить почти 5900 полувагонов (за счет средств ЕБРР и собственных), а также изготовить на собственных заводах-филиалах общества 3000 грузовых полувагонов. Также увеличиваются объемы ремонтов всех видов.
Напомним, грузоперевозки контейнерными поездами "Укрзализныци" выросли в 2016 году на 34%.