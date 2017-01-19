“Укрзалізниця” у 2017 році вже перевезла 1,6 млн тонн вантажів

“Упродовж 17 днів січня 2017 року ПАТ „Укрзалізниця“ відправлено 1,6 млн тонн вантажів. Загалом, середньодобово навантажується 681,13 тис. тонн. Причому, це вище за план на 10,7% та на 13,1% вище відповідного показника минулого року”, — йдеться в повідомленні.

Водночас, у відомстві зазначили, що в поточному році зросли обсяг перевезень таких вантажів: зерна перевозиться на 127,6% більше, будівельних вантажів — на 100,3%, нафтовантажів — на 63,25%, металобрухту — на 44,55%, кам’яного вугілля — на 10,43%, чорних металів — на 5,8%, коксу — на 3,21%, залізної руди — на 1,37%.

У зв'язку із зростанням потреб економіки України у залізничних перевезеннях, “Укрзалізниця” розпочала масштабну програму з оновлення рухомого складу. Зокрема, лише наприкінці минулого року було придбано 1020 піввагонів, у 2017 році “Укрзалізниця” планує закупити майже 5900 піввагонів (за рахунок коштів ЄБРР та власних), а також виготовити на власних заводах-філіях товариства 3000 вантажних піввагонів. Також збільшуються обсяги ремонтів усіх видів.

Нагадаємо, вантажоперевезення контейнерними поїздами “Укрзалізниці” зросли у 2016 році на 34%.