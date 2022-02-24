“Укрзализныця” отменяет поезда в Сумы и Шостки
Киев • УНН
КИЕВ. 24 февраля. УНН. В связи с ситуацией в сфере безопасности “Укрзализныця” отменяет поезд Киев-Сумы в обоих направлениях, а также ограничивает движение поезда Киев-Шостка до станции Нежин. Об этом сообщает УНН со ссылкой на “Укрзализныцю”.
Отменяются до дальнейших указаний поезда:
— № 778/777 сообщением Киев — Шостка с 25 февраля в обоих направлениях;
— № 784/783 сообщением Киев — Шостка отменяется отправлением из Киева с 25 февраля, с Шостки — с 26 февраля;
— № 780/777 Киев — Суммы отменяется с 25 февраля в обоих направлениях.
Движение поезда № 786/785 Киев — Шостка ограничивается до станции Нежин.