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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 18852 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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“Укрзалізниця” скасовує поїзди до Сум і Шостки

“Укрзалізниця” скасовує поїзди до Сум і Шостки

Київ • УНН

 • 115479 перегляди

КИЇВ. 24 лютого. УНН. У зв’язку з небзпечною ситуацією “Укрзалізниця” скасовує поїзд Київ-Суми в обох напрямках, а також обмежує рух поїзда Київ-Шостка до станції Ніжин. Про це повідомляє УНН з посиланням на “Укрзалізницю”.

Скасовуються до подальших вказівок поїзди:

— № 778/777 сполученням Київ — Шостка з 25 лютого в обох напрямках;

— № 784/783 сполученням Київ — Шостка скасовується відправленням з Києва з 25 лютого, з Шостки — з 26 лютого;

— № 780/777 Київ — Суми скасовується з 25 лютого в обох напрямках.

Рух поїзда № 786/785 Київ — Шостка обмежується до станції Ніжин.

Українські Національні Новини

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