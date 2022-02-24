“Укрзалізниця” скасовує поїзди до Сум і Шостки
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. У зв’язку з небзпечною ситуацією “Укрзалізниця” скасовує поїзд Київ-Суми в обох напрямках, а також обмежує рух поїзда Київ-Шостка до станції Ніжин. Про це повідомляє УНН з посиланням на “Укрзалізницю”.
Скасовуються до подальших вказівок поїзди:
— № 778/777 сполученням Київ — Шостка з 25 лютого в обох напрямках;
— № 784/783 сполученням Київ — Шостка скасовується відправленням з Києва з 25 лютого, з Шостки — з 26 лютого;
— № 780/777 Київ — Суми скасовується з 25 лютого в обох напрямках.
Рух поїзда № 786/785 Київ — Шостка обмежується до станції Ніжин.