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"Укрзализныця" назначила еще два дополнительных поезда

"Укрзализныця" назначила еще два дополнительных поезда

Киев  •  УНН

 • 15260 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. На ближайшие выходные "Укрзализныця" назначила еще два дополнительных поезда на популярных направлениях Киев - Ковель и Киев - Херсон. Об этом УНН сообщили в пресс-службе "Укрзализныця".

Для удобного выезда граждан из мест отдыха в период школьных каникул "Укрзализныця" назначила еще 2 дополнительных поезда: №197 / 198 Киев - Ковель и №298 Херсон - Киев. В общем с 24 марта по 3 апреля будут курсировать 8 дополнительных поездов в популярных направлениях, также увеличена периодичность курсирования 4 графиковых поездов.

Так, дополнительный поезд № 197/198 Киев - Ковель отправится из Киева и Ковеля в воскресенье 2 апреля. Отправление из Киева в 7:42 и прибытие в Ковель в 16:46, в обратном направлении отправление из Ковеля в 10:50 и прибытие в Киев в 20:07. Поезд проследует через Шепетовку, Здолбунов, Ровно, Киверцы. В составе поезда плацкартные, купейные вагоны и вагоны класса люкс.

Дополнительный поезд № 298 Херсон - Киев отправится из Херсона 2 апреля в 19:57, прибудет в Киев на следующий день в 08:46. Из Киева отправление 3 апреля в 21:52 и прибытие в Херсон на следующий день в 10:15. Поезд проследует через Кривой Рог, ст. им. Т.Шевченко (г. Смела), Корсунь, Мироновку.

Напомним, что ранее "Укрзализныця" назначила дополнительный поезд № 217/218 Киев - Ивано-Франковск - Рахов до Пасхи.

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