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"Укрзалізниця" призначила ще два додаткові поїзди

"Укрзалізниця" призначила ще два додаткові поїзди

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 березня. УНН. На найближчі вихідні "Укрзалізниця" призначила ще два додаткові поїзди на популярних напрямках Київ – Ковель та Київ – Херсон. Про це УНН повідомили у прес-службі "Укрзалізниця".

Для зручного виїзду громадян з місць відпочинку в період шкільних канікул "Укрзалізниця" призначила ще 2 додаткові поїзди: №197/198 Київ – Ковель та №298 Херсон – Київ. Загалом з 24 березня по 3 квітня курсуватимуть 8 додаткових поїздів у популярних напрямках, також збільшено періодичність курсування 4 графікових поїздів.

Так, додатковий поїзд № 197/198 Київ – Ковель вирушить з Києва та Ковеля у неділю 2 квітня. Відправлення з Києва о 07:42 та прибуття до Ковеля о 16:46, у зворотному напрямку відправлення з Ковеля о 10:50 та прибуття до Києва о 20:07. Поїзд прослідує через Шепетівку, Здолбунів, Рівне, Ківерці. У складі поїзда плацкартні, купейні вагони та вагони класу люкс.

Додатковий поїзд № 298 Херсон – Київ відправиться з Херсона 2 квітня о 19:57, прибуде до Києва наступного дня о 08:46. Зворотно з Києва відправлення 3 квітня о 21:52 та прибуття до Херсона наступного дня о 10:15. Поїзд прослідує через Кривий Ріг, ст. ім. Т.Шевченка (м. Сміла), Корсунь, Миронівку.

Нагадаємо, що раніше "Укрзалізниця" призначила додатковий поїзд № 217/218 Київ – Івано-Франківськ – Рахів до Великодня.

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