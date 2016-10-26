"Укрзализныця" назначила дополнительный поезд в Харьков в выходные
Киев • УНН
ПОЛТАВА-КИЕВ. 26 октября. УНН. "Укрзализныця" назначила дополнительный поезд из Одессы в Харьков. Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци", пишет УНН-Центр.
Так, поезд № 270/269 Одесса - Харьков, будет отправляться из Одессы 28 октября, обратно из Харькова 30 октября.
Путешествовать этим поездом удобно жителям и гостям Кременчуга, Новоукраинки, Любашевки, Веселого Кута, Корыстивка - всего на пути следования этого поезда три десятка станций.
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В целом "Укрзализныця" уже назначила будет 11 дополнительных поездов.