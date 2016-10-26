"Укрзалізниця" призначила додатковий потяг до Харкова у вихідні
Київ • УНН
ПОЛТАВА-КИЇВ. 26 жовтня. УНН."Укрзалізниця" призначила додатковий поїзд з Одеси до Харкова. Про це повідомили у прес-службі “Укрзалізниці”, пише УНН-Центр.
Так, поїзд № 270/269 Одеса — Харків, відправлятиметься з Одеси 28 жовтня, зворотно з Харкова 30 жовтня.
Подорожувати цим поїздом зручно жителям і гостям Кременчука, Новоукраїнки, Любашівки, Веселого Кута, Користівки — загалом на шляху прямування цього поїзда три десятки станцій.
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Загалом “Укрзалізниця” вже призначила 11 додаткових поїздів.