"Укрзализныця" сообщила об обстреле эвакуационного поезда под Васильковом

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"Эвакуационный поезд 43 Киев - Ивано-Франковск только что попал под обстрел под Васильковом, что вблизи Киева. В трех вагонах повыбивало окна", - говорится в сообщении.

Детали

По данным главы "Укрзализныци", пока нет информации о пострадавших ни среди бригады поезда, ни среди пассажиров.

"Враг в очередной раз прицельно обстреливает железнодорожную инфраструктуру. На этот раз под обстрел попал эвакуационный поезд с людьми. Это самое святое, что у нас сейчас есть. Я снова прошу весь цивилизованный мир-помогите нам, закройте небо. Свою работу на земле мы сделаем", - призвал Камышин.

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За сутки полиция Киевщины получила более 100 сообщений о вражеские обстрелы.