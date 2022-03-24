"Укрзализныця" сообщила об обстреле эвакуационного поезда под Васильковом
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. Эвакуационный поезд, следовавший из Киева в Ивано-Франковск, попал под обстрел, сообщила "Укрзализныця" со ссылкой на председателя правления компании Александу Камышину. Об этом сообщает УНН.
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"Эвакуационный поезд 43 Киев - Ивано-Франковск только что попал под обстрел под Васильковом, что вблизи Киева. В трех вагонах повыбивало окна", - говорится в сообщении.
Детали
По данным главы "Укрзализныци", пока нет информации о пострадавших ни среди бригады поезда, ни среди пассажиров.
"Враг в очередной раз прицельно обстреливает железнодорожную инфраструктуру. На этот раз под обстрел попал эвакуационный поезд с людьми. Это самое святое, что у нас сейчас есть. Я снова прошу весь цивилизованный мир-помогите нам, закройте небо. Свою работу на земле мы сделаем", - призвал Камышин.
Добавим
За сутки полиция Киевщины получила более 100 сообщений о вражеские обстрелы.