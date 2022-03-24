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"Укрзалізниця" повідомила про обстріл евакуаційного поїзда під Васильковом

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 березня. УНН. Евакуаційний поїзд, який прямував із Києва до Івано-Франківська, потрапив під обстріл, повідомила «Укрзалізниця» із посиланням на голову правління компанії Олександа Камишіна. Про це повідомляє УНН.

"Укрзалізниця" повідомила про обстріл евакуаційного поїзда під Васильковом

Цитата

"Евакуаційний поїзд 43 Київ – Івано-Франківськ щойно потрапив під обстріл під Васильковом, що поблизу Києва. В трьох вагонах повибивало вікна", – йдеться в повідомленні.

Деталі

За даними голови "Укрзалізниці", наразі немає інформації про постраждалих ані серед бригади поїзду, ані серед пасажирів.

"Ворог вкотре прицільно обстрілює залізничну інфраструктуру. Цього разу під обстріл потрапив евакуаційний поїзд з людьми. Це найсвятіше, що у нас зараз є. Я знову прошу весь цивілізований світ – допоможіть нам, закрийте небо. Свою роботу на землі ми зробимо», – закликав Камишін.

Додамо

За добу поліція Київщини отримала понад 100 повідомлень про ворожі обстріли.

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