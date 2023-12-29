"Укрзализныця" осуществила более 1000 эвакуационных рейсов из Херсонской, Донецкой, Запорожской и Сумской областей

Один из поставщиков Минобороны: ГБР задержало бизнесмена на взятке в полмиллиона долларов

Одного из поставщиков Министерства обороны Украины задержали за попытку подкупа чиновника ГБР, связанную с мошенническими сделками, что нанесло государству ущерб на 1,2 миллиарда гривен.