Укрзализныця назначила ежедневный поезд Интерсити, который соединит Киев, Винницу, Хмельницкий и Тернополь

Укрзализныця в воскресенье, 10 декабря, запускает поезд Интерсити №747/748, который будет соединять Киев, Винницу, Хмельницкий и Тернополь. Об этом сообщили в пресс-службе компании, передает УНН.

Детали

Как сообщила пресс-служба компании, Интерсити №747 будет отправляться ежедневно из Киева в 16:30, а прибывать в Тернополь в 23:02. Поезд будет останавливаться на таких станциях:

Казатин-1 (18:27 - 18:29),

Калиновка-1 (19:00 - 19:02),



Винница (19:19 - 19:22),

Хмельницкий (21:15 - 21:18).

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В обратном направлении поезд №748 будет отправляться из Тернополя утром в 06:32, а в Киев будет прибывать в 12:45. Предусмотрены следующие остановки:

Хмельницкий (08:07 - 08:10),

Винница (09:57 - 10:00),

Калиновка-1 (10:20 - 10:21),

Казатин-1 (10:53 - 10:54).

Маршрут запустится с 10 декабря и будет обслуживаться самым быстрым украинским поездом - Тарпан.