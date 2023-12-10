Укрзализныця назначила ежедневный поезд Интерсити, который соединит Киев, Винницу, Хмельницкий и Тернополь
Киев • УНН
Новый маршрут Интерсити будет соединять Киев, Винницу, Хмельницкий и Тернополь. Поезд будет курсировать ежедневно.
Укрзализныця в воскресенье, 10 декабря, запускает поезд Интерсити №747/748, который будет соединять Киев, Винницу, Хмельницкий и Тернополь. Об этом сообщили в пресс-службе компании, передает УНН.
Детали
Как сообщила пресс-служба компании, Интерсити №747 будет отправляться ежедневно из Киева в 16:30, а прибывать в Тернополь в 23:02. Поезд будет останавливаться на таких станциях:
- Казатин-1 (18:27 - 18:29),
- Калиновка-1 (19:00 - 19:02),
- Винница (19:19 - 19:22),
- Хмельницкий (21:15 - 21:18).
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В обратном направлении поезд №748 будет отправляться из Тернополя утром в 06:32, а в Киев будет прибывать в 12:45. Предусмотрены следующие остановки:
- Хмельницкий (08:07 - 08:10),
- Винница (09:57 - 10:00),
- Калиновка-1 (10:20 - 10:21),
- Казатин-1 (10:53 - 10:54).
Маршрут запустится с 10 декабря и будет обслуживаться самым быстрым украинским поездом - Тарпан.
Укрзализныця назначила ежедневный поезд Интерсити, который соединит Киев, Винницу, Хмельницкий и Тернополь
Новый маршрут Интерсити будет соединять Киев, Винницу, Хмельницкий и Тернополь. Поезд будет курсировать ежедневно.
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