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"Укрзализныця" на 10 апреля назначила 9 бесплатных поездов для вывоза жителей восточных областей

Киев • УНН

 • 226216 просмотра

КИЕВ. 10 апреля. УНН. На 10 апреля "Укрзализныця" назначила девять бесплатных эвакуационных поездов для жителей восточных областей, в частности Луганской, Донецкой и Харьковской. Об этом сообщил председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай, передает УНН.

"Укрзализныця" на 10 апреля назначила 9 бесплатных поездов для вывоза жителей восточных областей

Расписание:

· № 5501 Новозолотаровка – Лозовая: отправление из Новозолотаровки в 14:00;

· № 46/45 Лозовая – Ужгород: время отправления уточняется;

· № 274/273 Славянск – Львов: отправление из Славянска в 14:00;

· № 138/137 Лозовая – Хмельницкий: время отправления уточняется;

· № 142/141 Лозовая – Львов: время отправления уточняется;

· № 239/240 Покровск – Тернополь: отправление из Покровска в 10:00;

· № 235/236 Покровск – Черновцы: отправление из Покровска в 13:00;

· № 241/242 Покровск – Львов: отправление из Покровска в 14:00;

· № 233/234 Покровск – Чоп: отправление из Покровска в 16:30.

Напомним

"Укрпошта" и "Укрзализныця" запустили совместный проект.

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