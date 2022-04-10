Гуманітарна залізна пошта: "Укрпошта" та "Укрзалізниця" запустили спільний проект
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. "Укрпошта" спільно з "Укрзалізницею" запустили проект, який називається "Гуманітарна залізна пошта" із доставки гуманітарних вантажів, які відправляють волонтери. Про це "Укрпошта" повідомила у Telegram, передає УНН.
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Проект створений для того, щоб волонтери у мирних містах надсилали гуманітарні вантажі у ті регіони, де в цьому є потреба.
"Зокрема курсуватимемо зі Львова, Одеси, Харкова, Дніпра до Києва та у зворотному напрямку. Також необхідні речі можна надіслати в будь-які інші населені пункти, де працює "Укрпошта". Такі посилки будемо переадресовувати з залізничних вокзалів у потрібний регіон автомобілями", - йдеться в повідомленні.
Ціна доставлення гуманітарного вантажу коштуватиме 25 грн. А оформити відправлення можна онлайн або у спеціально визначених відділеннях.
"Один такий вагон ми вже тестово відправляли 1 квітня. На черзі таких ще з десяток, а якщо буде потрібно — й сотня",- зазначили в "Укрпошті".
Нагадаємо
За березень "Укрпошта" доставила близько 87% пенсій в руки.