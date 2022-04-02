Деталі

-За березень "Укрпошта" доставила близько 87% пенсій в руки.

-Станом на сьогодні працює понад 6000 відділень по країні: 4600 стаціонарних і 1300 пересувних.

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"Сьогодні ми запустили перший за 21 рік поштовий потяг. Зі Львова до Києва вперше поїде поштовий потяг", - повідомив Ігор Смілянський.

По експорту товарів за першу половину березня "Укрпошта" вийшла на довоєнні обсяги: вивезли понад 280 тонн експорту.

"Ми запустили літак, який із Варшава везе до Сполучених Штатів вироби українців до США. Назад літак доставляє гуманітарну допомогу. Більше 80 тонн вже привезли за останні кілька тижнів. Ми започаткували акцію "Валіза для родини", де українці могли відправити речі родичам за кордон із 70% знижкою. За перші тижні ми відправили до Польщі 28 тонн посилок", - додавдиректор АТ "УКРПОШТА".