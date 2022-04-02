За март "Укрпочта" доставила около 87% пенсий в руки
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. Генеральный директор АО "УКРПОЧТА" Игорь Смелянский в эфире телеканала РАДА сообщил о работе почты в военное положение за март. Об этом информирует УНН.
Детали
- за март "Укрпочта" доставила около 87% пенсий в руки.
- по состоянию на сегодня работает более 6000 отделений по стране: 4600 стационарных и 1300 передвижных.
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"Сегодня мы запустили первый за 21 год почтовый поезд. Из Львова в Киев впервые поедет почтовый поезд", - сообщил Игорь Смелянский.
По экспорту товаров за первую половину марта "Укрпочта" вышла на довоенные объемы: вывезли более 280 тонн экспорта.
"Мы запустили самолет, который из Варшава везет в Соединенные Штаты изделия украинцев в США. Обратно самолет доставляет гуманитарную помощь. Более 80 тонн уже привезли за последние несколько недель. Мы начали акцию "Чемодан для семьи", где украинцы могли отправить вещи родственникам за границу с 70% скидкой. За первые недели мы отправили в Польшу 28 тонн посылок", - добавил директор АО "Укрпочта".