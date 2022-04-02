Детали

- за март "Укрпочта" доставила около 87% пенсий в руки.

- по состоянию на сегодня работает более 6000 отделений по стране: 4600 стационарных и 1300 передвижных.

Цитата

"Сегодня мы запустили первый за 21 год почтовый поезд. Из Львова в Киев впервые поедет почтовый поезд", - сообщил Игорь Смелянский.

По экспорту товаров за первую половину марта "Укрпочта" вышла на довоенные объемы: вывезли более 280 тонн экспорта.

"Мы запустили самолет, который из Варшава везет в Соединенные Штаты изделия украинцев в США. Обратно самолет доставляет гуманитарную помощь. Более 80 тонн уже привезли за последние несколько недель. Мы начали акцию "Чемодан для семьи", где украинцы могли отправить вещи родственникам за границу с 70% скидкой. За первые недели мы отправили в Польшу 28 тонн посылок", - добавил директор АО "Укрпочта".