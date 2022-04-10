"Укрзалізниця" на 10 квітня призначила 9 безкоштовних потягів для вивезення жителів східних областей
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. На 10 квітня "Укрзалізниця" призначила дев'ять безкоштовних евакуаційних потягів для жителів східних областей, зокрема Луганської, Донецької та Харківської. Про це повідомив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай, передає УНН.
Розклад:
· № 5501 Новозолотарівка – Лозова: відправлення із Новозолотарівки о 14:00;
· № 46/45 Лозова – Ужгород: час відправлення уточнюється;
· № 274/273 Слов’янськ – Львів: відправлення зі Слов’янська о 14:00;
· № 138/137 Лозова – Хмельницький: час відправлення уточнюється;
· № 142/141 Лозова – Львів: час відправлення уточнюється;
· № 239/240 Покровськ – Тернопіль: відправлення із Покровська о 10:00;
· № 235/236 Покровськ – Чернівці: відправлення із Покровська о 13:00;
· № 241/242 Покровськ – Львів: відправлення із Покровська о 14:00;
· № 233/234 Покровськ – Чоп: відправлення із Покровська о 16:30.
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