"Укрзалізниця" на 10 квітня призначила 9 безкоштовних потягів для вивезення жителів східних областей

КИЇВ. 10 квітня. УНН. На 10 квітня "Укрзалізниця" призначила дев'ять безкоштовних евакуаційних потягів для жителів східних областей, зокрема Луганської, Донецької та Харківської. Про це повідомив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай, передає УНН.