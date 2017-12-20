"Укртрансгаз" передал "Оператору ГТС" активов на 250 млрд грн
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. ПАО "Укртрансгаз" передал вновь созданному филиалу "Оператор ГТС" 50 тысяч наименований активов на общую сумму около 250 млрд грн. Об этом сказал на пресс-конференции директор по стратегии и развитию бизнеса филиала "Оператор ГТС Украины" ПАО "Укртрансгаз" Сергей Макогон, передает корреспондент УНН.
"Уже передано около 1100 договоров (по транспортировке газа - ред.). Уже было передано 50 тыс. наименований активов на сумму около 250 млрд грн в филиал", - сказал он.
С.Макогон уточнил, что "Оператору ГТС" были переданы активы, исключительно связанные с транспортировкой газа.
Как сообщал УНН, в "Укртрансгазе" рассказали, когда оператор ГТС будет готов к выделению в отдельное подразделение.
Напомним, 1 декабря начал работу филиал в структуре ПАО "Укртрансгаз" "Оператор ГТС Украины".