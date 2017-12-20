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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 90518 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 100648 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 101055 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 114371 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 102663 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 105500 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Укртрансгаз" передал "Оператору ГТС" активов на 250 млрд грн

"Укртрансгаз" передал "Оператору ГТС" активов на 250 млрд грн

Киев  •  УНН

 • 9749 просмотра

КИЕВ. 20 декабря. УНН. ПАО "Укртрансгаз" передал вновь созданному филиалу "Оператор ГТС" 50 тысяч наименований активов на общую сумму около 250 млрд грн. Об этом сказал на пресс-конференции директор по стратегии и развитию бизнеса филиала "Оператор ГТС Украины" ПАО "Укртрансгаз" Сергей Макогон, передает корреспондент УНН.

"Уже передано около 1100 договоров (по транспортировке газа - ред.). Уже было передано 50 тыс. наименований активов на сумму около 250 млрд грн в филиал", - сказал он.

С.Макогон уточнил, что "Оператору ГТС" были переданы активы, исключительно связанные с транспортировкой газа.

Как сообщал УНН, в "Укртрансгазе" рассказали, когда оператор ГТС будет готов к выделению в отдельное подразделение.

Напомним, 1 декабря начал работу филиал в структуре ПАО "Укртрансгаз" "Оператор ГТС Украины".

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