"Укртрансгаз" передав "Оператору ГТС" активів на 250 млрд грн

“Уже передано близько 1100 договорів (з транспортування газу — ред.). Уже було передано 50 тис. найменувань активів на суму близько 250 млрд грн у філіал”, — сказав він.

С.Макогон уточнив, що “Оператору ГТС” були передані активи, які винятково пов’язані з транспортуванням газу.

Як повідомляв УНН, в “Укртрансгазі” розповіли, коли оператор ГТС буде готовий до виділення в окремий підрозділ.

Нагадаємо, 1 грудня розпочала роботу філія у структурі ПАТ “Укртрансгаз” “Оператор ГТС України”.