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"Укртрансгаз" передав "Оператору ГТС" активів на 250 млрд грн

"Укртрансгаз" передав "Оператору ГТС" активів на 250 млрд грн

Київ • УНН

 • 9749 перегляди

КИЇВ. 20 грудня. УНН. ПАТ “Укртрансгаз” передав новоствореній філії “Оператор ГТС” 50 тисяч найменувань активів на загальну суму близько 250 млрд грн. Про це сьогодні сказав на прес-конференції директор зі стратегії та розвитку бізнесу філії “Оператор ГТС України” ПАТ “Укртрансгаз” Сергій Макогон, передає кореспондент УНН.

“Уже передано близько 1100 договорів (з транспортування газу — ред.). Уже було передано 50 тис. найменувань активів на суму близько 250 млрд грн у філіал”, — сказав він.

С.Макогон уточнив, що “Оператору ГТС” були передані активи, які винятково пов’язані з транспортуванням газу.

Як повідомляв УНН, в “Укртрансгазі” розповіли, коли оператор ГТС буде готовий до виділення в окремий підрозділ.

Нагадаємо, 1 грудня розпочала роботу філія у структурі ПАТ “Укртрансгаз” “Оператор ГТС України”.

Українські Національні Новини

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