"Укртрансгаз" передав "Оператору ГТС" активів на 250 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. ПАТ “Укртрансгаз” передав новоствореній філії “Оператор ГТС” 50 тисяч найменувань активів на загальну суму близько 250 млрд грн. Про це сьогодні сказав на прес-конференції директор зі стратегії та розвитку бізнесу філії “Оператор ГТС України” ПАТ “Укртрансгаз” Сергій Макогон, передає кореспондент УНН.
“Уже передано близько 1100 договорів (з транспортування газу — ред.). Уже було передано 50 тис. найменувань активів на суму близько 250 млрд грн у філіал”, — сказав він.
С.Макогон уточнив, що “Оператору ГТС” були передані активи, які винятково пов’язані з транспортуванням газу.
Як повідомляв УНН, в “Укртрансгазі” розповіли, коли оператор ГТС буде готовий до виділення в окремий підрозділ.
Нагадаємо, 1 грудня розпочала роботу філія у структурі ПАТ “Укртрансгаз” “Оператор ГТС України”.