"Укртрансгаз": оператор ГТС начал работу
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. Начал работу филиал в структуре ПАО "Укртрансгаз" "Оператор ГТС Украины", передает УНН со ссылкой на отдел связей с общественностью и прессой "Укртрансгаза".
По информации "Укртрансгаза", сейчас "Оператор ГТС Украины" является полноценным и единственным центром принятия решений по управлению украинской газотранспортной системой.
"Это филиал является функционально самодостаточной структурной единицей утвержденной организационной структурой и штатным расписанием (309 должностных единиц), насчитывает 209 сотрудников, уже обслуживает более 1000 договоров на транспортировку газа в Украину, и взаимодействует с другими филиалами "Укртрансгаза", - говорится в сообщении ПАО.
Генеральный директор филиала Мирослав Химко заявил, что за первый месяц автономной работы "Оператор ГТС Украины" настроил процессы эффективного управления ГТС и обеспечил бесперебойную транспортировку газа европейским и украинским потребителям.
"Это стало возможным благодаря совместному настойчивому труду специалистов Укртрансгаза, НАК "Нафтогаз Украины" и консультационной группы PwC", - отметил он.
В пресс-службе "Укртрансгаза", согласно оперативной информации ОГТСУ, в ноябре 2017 года украинской ГТС протранзитовано 8,1 млрд куб.м голубого топлива в европейские страны, объем импорта газа из стран ЕС составил 1,3 млрд куб.м, а для нужд отечественных потребителей в последний месяц осени транспортировано 3,5 млрд куб.м природного газа.
В пресс-службе ПАО напомнили, что филиал "Оператор ГТС Украины" было создано в октябре этого года по результатам согласованного "Нафтогазом" с Секретариатом Энергетического Сообщества плана внутренней реорганизации ПАО "Укртрансгаз".
Отделение транспортировки газа от других видов деятельности ПАО "Укртрансгаз" (хранение газа в ПХГ, сервисное обслуживание и др.) В отдельное подразделение (филиал) "Укртрансгаза" стало ключевым практическим шагом на пути реализации полного выделения функции оператора ГТС, который определен постановлением КМУ от 01.07.2016 № 496.
Следующим этапом в процессе анбандлинга должно стать выделение Оператора ГТС Украины в отдельное юридическое лицо вне корпоративного управления НАК "Нафтогаз Украины". Постановлением КМУ № 496 регламентировано, что выполнение данного этапа по передаче функции оператора ГТС в новую государственную компанию возможно только после оглашения окончательного решения по транзитному контракту Стокгольмским арбитражем (февраль 2018 г.).