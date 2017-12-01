“Укртрансгаз”: оператор ГТС розпочав роботу
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Розпочала роботу філія у структурі ПАТ “Укртрансгаз” “Оператор ГТС України”, передає УНН з посиланням на відділ зв’язків з громадськістю та пресою “Укртрансгазу”.
За інформацією “Укртрансгазу”, наразі “Оператор ГТС України” є повноцінним і єдиним центром прийняття рішень щодо управління українською газотранспортною системою.
“Ця філія є функціонально самодостатньою структурною одиницею з затвердженою організаційною структурою і штатним розписом (309 посадових одиниць), налічує 209 співробітників, уже обслуговує більше 1000 договорів на транспортування газу в Україні, та взаємодіє з іншими філіями “Укртрансгазу”, — йдеться у повідомленні ПАТ.
Генеральний директор філії Мирослав Химко заявив, що за перший місяць автономної роботи “Оператор ГТС України” відлаштував процеси ефективного управління ГТС та забезпечив безперебійне транспортування газу європейським та українським споживачам.
“Це стало можливим завдяки спільній клопіткій праці фахівців Укртрансгазу, НАК „Нафтогаз України“ та консультаційної групи PwC”, — зазначив він.
У прес-службі “Укртрансгазу”, відповідно до оперативної інформації ОГТСУ, в листопаді 2017 року українською ГТС протранзитовано 8,1 млрд куб.м блакитного палива до європейських країн, обсяг імпорту газу з країн ЄС склав 1,3 млрд куб.м, а для потреб вітчизняних споживачів в останній місяць осені протранспортовано 3,5 млрд куб.м природного газу.
У прес-службі ПАТ нагадали, що філію “Оператор ГТС України” було створено в жовтні цього року за результатами погодженого Нафтогазом з Секретаріатом Енергетичного Співтовариства плану внутрішньої реорганізації ПАТ"Укртрансгаз".
Відокремлення транспортування газу від інших видів діяльності ПАТ"Укртрансгаз" (зберігання газу в ПСГ, сервісне обслуговування та ін.) в окремий підрозділ (філію) “Укртрансгазу” стало ключовим практичним кроком на шляху реалізації повного виділення функції оператора ГТС, який визначено постановою КМУ від 01.07.2016 № 496.
Наступним етапом в процесі анбандлінгу повинно стати виділення Оператора ГТС України в окрему юридичну особу поза межами корпоративного управління НАК “Нафтогаз України”. Постановою КМУ № 496 регламентовано, що виконання даного етапу з передачі функції оператора ГТС в новостворену державну компанію можливе лише після оголошення остаточного рішення по транзитному контракту Стокгольмським арбітражем (лютий 2018 р).