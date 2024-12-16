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"Укртелеком" анонсировал новые тарифы на 2025 год: сколько придется платить

"Укртелеком" анонсировал новые тарифы на 2025 год: сколько придется платить

Киев  •  УНН

 • 2488 просмотра

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С 2025 года «Укртелеком» повышает тарифы на фиксированную телефонную связь и проводное радио. Стоимость услуг вырастет в среднем на 30%, новые цены начинаются от 189 грн за радио и от 249 грн за телефонию.

В компании  «Укртелеком» с 2025 года увеличивают стоимость услуг фиксированной телефонной связи и проводного радио для физических лиц. Об этом сообщили на сайте компании, передает УНН

Детали 

Плата за радио с начала нового года будет увеличена со 145 до 189 гривен в месяц с учетом НДС.

Также изменятся тарифы на телефонную связь: 

- «Простой» - со 195 до 255 гривен;

- «Простой Минимальный» - со 195 до 249 гривен;

- «Домашний Базовый» с 255 до 325 гривен. 

- «Домашний Безлимитный» с 255 до 329 гривен.

Как указали в комании, тарифы указаны без учета специальных предложений по состоянию на 01.01.2025

Акционные цены и скидки сохраняются на время их действия в полном объеме.

"Укртелеком" открыл сеть бесплатных Wi-Fi-зон в пяти городах2 февр. 2023, 21:32 • 1146540 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

ОбществоЭкономика
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