"Укртелеком" анонсировал новые тарифы на 2025 год: сколько придется платить
Киев • УНН
С 2025 года «Укртелеком» повышает тарифы на фиксированную телефонную связь и проводное радио. Стоимость услуг вырастет в среднем на 30%, новые цены начинаются от 189 грн за радио и от 249 грн за телефонию.
В компании «Укртелеком» с 2025 года увеличивают стоимость услуг фиксированной телефонной связи и проводного радио для физических лиц. Об этом сообщили на сайте компании, передает УНН.
Детали
Плата за радио с начала нового года будет увеличена со 145 до 189 гривен в месяц с учетом НДС.
Также изменятся тарифы на телефонную связь:
- «Простой» - со 195 до 255 гривен;
- «Простой Минимальный» - со 195 до 249 гривен;
- «Домашний Базовый» с 255 до 325 гривен.
- «Домашний Безлимитный» с 255 до 329 гривен.
Как указали в комании, тарифы указаны без учета специальных предложений по состоянию на 01.01.2025
Акционные цены и скидки сохраняются на время их действия в полном объеме.
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