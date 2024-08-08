Укроборонпром вошел в топ-50 мировых оборонных компаний
Киев • УНН
Украинская оборонная промышленность заняла 49 место в рейтинге Defense News, поднявшись на 16 позиций. Выручка компании за 2023 год выросла на 72% до $2,2 млрд, что является самым быстрым ростом среди 100 крупнейших оборонных компаний мира.
Акционерное общество "Украинская оборонная промышленность" впервые вошло в топ-50 всемирных оборонных компаний по рейтингу Defense News. Об этом сообщил в Telegram-канале министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин, передает УНН.
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Он подчеркнул, что в прошлом году Укроборонпром занимал 65 место, а сейчас "перепрыгнул сразу 16 ступенек".
По данным Камышина, из сотни крупнейших оборонных компаний мира Укроборонпром растет быстрее всех. Его выручка за 2023 год выросла на 72% - до $2,2 млрд.
"Цель всей украинской оборонки одна - производить как можно больше оружия для Сил обороны, производить его как можно быстрее и максимально качественно, адаптироваться и модернизироваться ежеминутно, чтобы сохранить жизнь наших воинов", - подчеркнул министр.
По его убеждениям, "после победы именно оборонка станет одним из важнейших экспортных направлений украинской экономики".
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