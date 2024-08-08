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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Укроборонпром вошел в топ-50 мировых оборонных компаний

Киев  •  УНН

7 августа 2024, 22:07  •  5727 просмотра

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Украинская оборонная промышленность заняла 49 место в рейтинге Defense News, поднявшись на 16 позиций. Выручка компании за 2023 год выросла на 72% до $2,2 млрд, что является самым быстрым ростом среди 100 крупнейших оборонных компаний мира.

Акционерное общество "Украинская оборонная промышленность" впервые вошло в топ-50 всемирных оборонных компаний по рейтингу Defense News. Об этом сообщил в Telegram-канале министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин, передает УНН

Детали 

Он подчеркнул, что в прошлом году Укроборонпром занимал 65 место, а сейчас "перепрыгнул сразу 16 ступенек".

По данным Камышина, из сотни крупнейших оборонных компаний мира Укроборонпром растет быстрее всех. Его выручка за 2023 год выросла на 72% - до $2,2 млрд.

"Цель всей украинской оборонки одна - производить как можно больше оружия для Сил обороны, производить его как можно быстрее и максимально качественно, адаптироваться и модернизироваться ежеминутно, чтобы сохранить жизнь наших воинов", - подчеркнул министр.

По его убеждениям, "после победы именно оборонка станет одним из важнейших экспортных направлений украинской экономики".

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