Укроборонпром вошел в топ-50 мировых оборонных компаний

Акционерное общество "Украинская оборонная промышленность" впервые вошло в топ-50 всемирных оборонных компаний по рейтингу Defense News. Об этом сообщил в Telegram-канале министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин, передает УНН.

Детали

Он подчеркнул, что в прошлом году Укроборонпром занимал 65 место, а сейчас "перепрыгнул сразу 16 ступенек".

По данным Камышина, из сотни крупнейших оборонных компаний мира Укроборонпром растет быстрее всех. Его выручка за 2023 год выросла на 72% - до $2,2 млрд.

"Цель всей украинской оборонки одна - производить как можно больше оружия для Сил обороны, производить его как можно быстрее и максимально качественно, адаптироваться и модернизироваться ежеминутно, чтобы сохранить жизнь наших воинов", - подчеркнул министр.

По его убеждениям, "после победы именно оборонка станет одним из важнейших экспортных направлений украинской экономики".

Допоможе посилити співпрацю з США: "Укроборонпром" відкрив представництво у Вашингтоні