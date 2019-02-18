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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 59886 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 80207 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 130014 просмотра

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 129601 просмотра

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7 марта, 13:58 • 124981 просмотра

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7 марта, 08:52 • 160596 просмотра

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"Укрнафта" увеличивает добычи благодаря ремонту скважин

"Укрнафта" увеличивает добычи благодаря ремонту скважин

Киев  •  УНН

 • 8087 просмотра

КИЕВ. 18 февраля. УНН. В течении года "Укрнафта" увеличила добычу нефти и конденсата на 4,4%, а газа - на 7%. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу компании.

В январе этого года предприятие добыло 128 тыс. т нефти и конденсата и почти 99 млн куб. м газа, что на 4,4% и 7% больше чем по состоянию на январь 2018 года.

Как сообщили в "Укрнафте", компания продожвуе наращивать добычу углеводородов, сотрудничая с фондом скважин. Увеличение добычи достигается благодаря ремонту скважин и интенсификации добычи.

В частности для интенсификации в компании используют прострельно-взрывные работы с использованием перфорационных систем иностранного производства.

Напомним, Министерство юстиции Украины заявило о судебном обязательства НАБУ возбудить дело против должностных лиц Кабинета министров, связав это с делом против акционеров ПАО "Укрнафта" на сумму 5,5 млрд долларов США, где интересы Украины защищают представители Минюста и юридические советники Latham & Watkins и HoganLovells.

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