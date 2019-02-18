"Укрнафта" увеличивает добычи благодаря ремонту скважин

В январе этого года предприятие добыло 128 тыс. т нефти и конденсата и почти 99 млн куб. м газа, что на 4,4% и 7% больше чем по состоянию на январь 2018 года.

Как сообщили в "Укрнафте", компания продожвуе наращивать добычу углеводородов, сотрудничая с фондом скважин. Увеличение добычи достигается благодаря ремонту скважин и интенсификации добычи.

В частности для интенсификации в компании используют прострельно-взрывные работы с использованием перфорационных систем иностранного производства.

Напомним, Министерство юстиции Украины заявило о судебном обязательства НАБУ возбудить дело против должностных лиц Кабинета министров, связав это с делом против акционеров ПАО "Укрнафта" на сумму 5,5 млрд долларов США, где интересы Украины защищают представители Минюста и юридические советники Latham & Watkins и HoganLovells.