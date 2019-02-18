"Укрнафта" збільшує видобутки завдяки ремонту свердловин
Київ • УНН
КИЇВ. 18 лютого. УНН. Протягом року "Укрнафта" збільшила видобуток нафти та конденсату на 4,4%, а газу - на 7%. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу компанії.
У січні цього року підприємство видобуло 128 тис. т нафти та конденсату і майже 99 млн куб. м газу, що на 4,4% та 7% більше ніж станом на січень 2018 року.
Як повідомили в "Укрнафті", компанія продожвує нарощувати видобуток вуглеводнів, співпрацюючи з фондом свердловин. Збільшення видобутку досягається завдяки ремонту свердловин та інтенсифікації видобутку.
Зокрема для інтенсифікації в компанії використовують прострільно-вибухові роботи з використанням перфораційних систем іноземного виробництва.
Нагадаємо, Міністерство юстиції України заявило про судове зобов'язання НАБУ порушити справу проти посадових осіб Кабінету міністрів, пов'язавши це зі справою проти акціонерів ПАТ "Укрнафта" на суму 5,5 млрд доларів США, де інтереси України захищають представники Мін'юсту та юридичні радники Latham&Watkins та HoganLovells.