Мін'юст пов'язав зобов'язання НАБУ порушити справу проти урядовців зі спором з "Укрнафтою"

"Міністерство юстиції офіційно повідомляє, що розповсюджена у ЗМІ інформація щодо зловживання службовим положенням з боку вищого керівництва Мін'юсту у межах придбання юридичних послуг для представництва держави України за позовами міноритарних акціонерів ПАТ "Укрнафта" в Арбітражному інституті Торгової палати міста Стокгольма (Швеція) категорично не відповідає дійсності", - заявили у Мін'юсті.

У відомстві відзначили, що, з огляду на те, що слухання за найбільшим позовом проти України за всю історію держави відбудеться на початку 2019 року, "розповсюдження недостовірної інформації спрямоване на дискредитацію інституцій, уповноважених захищати національні інтереси України в міжнародних судах, зокрема щодо претензії міноритарних акціонерів ПАТ "Укрнафта" до України на 5,5 мільярдів доларів США".

"Міністерство юстиції захищає інтереси держави України в міжнародних судах, із залученням найбільш компетентних юридичних радників – міжнародних юридичних компаній світового рівня, з відповідним досвідом та підтвердженою репутацією. Залучення саме такого рівня юридичних радників Latham&Watkins та HoganLovells відбулося із чітким дотриманням процедур та відповідно до чинного законодавства, яке регулює відбір юристів і консультантів у справах проти держави України", - додали у відомстві, вказавши, що поширена дезінформація у межах цієї резонансної справи проти України є "ніщо інше, як організована спроба тиску" на уряд напередодні засідання у справі на початку наступного року.

Така заява Мін'юсту з'явилася на фоні повідомлень про те, що Солом'янський районний суд Києва ухвалою від 17 жовтня зобов'язав НАБУ відкрити щодо прем'єр-міністра у 2014-2016 роках, ким на той час був Арсеній Яценюк, і міністра юстиції, ким наразі є Павло Петренко, та інших кримінальне провадження за підозрою у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ст. 15 ч. 5 ст. 191, ст. 15 ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 212 КК України. Зокрема, це стосується зловживання владою або службовим становищем, привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, легалізаціъ (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Додамо, міноритарні акціонери ПАТ "Укрнафта" - кіпрські компанії Littop Enterprises, Bridgemont Ventures, Bordo Management - у 2015 році подали позов до Стокгольмського арбітражу проти держави Україна. Позов, зокрема, пов'язаний з умовами відбору газу.

Для захисту інтересів України Мін'юстом було залучено міжнародних юридичних радників. У ЗМІ неодноразово вказувалося на їх дорожнечу. Згідно з даними сайту публічних закупівель ProZorro, вчергове за послугами з юридичного консультування та юридичного представництва у справі за позовом компаній Littop Enterprises Limited, Bridgemont Ventures Limited і Bordo Management Limited до держави Україна зверталися влітку цього року. 18 липня Мін'юстом з міжнародною юридичною фірмою Latham&Watkins (London) LLP було укладено договір, який передбачає, що його ціна до кінця грудня 2018 року становитиме трохи більше 8 млн дол.

Відзначимо, НАК "Нафтогаз України" належить 50% + 1 акція компанії "Укрнафта".