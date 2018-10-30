Минюст связал обязательство НАБУ возбудить дело против членов правительства со спором с "Укрнафтой"

"Министерство юстиции официально сообщает, что распространенная в СМИ информация о злоупотреблении служебным положением со стороны высшего руководства Минюста в рамках приобретения юридических услуг для представительства государства Украина по искам миноритарных акционеров ПАО "Укрнафта" в Арбитражном институте Торговой палаты города Стокгольма (Швеция) категорически не соответствует действительности", - заявили в Минюсте.

В ведомстве отметили, что, учитывая то, что слушания по крупнейшему иску против Украины за всю историю государства состоится в начале 2019 года, "распространение недостоверной информации направлено на дискредитацию институтов, уполномоченных защищать национальные интересы Украины в международных судах, в частности по претензии миноритарных акционеров ПАО "Укрнафта" к Украине на 5,5 млрд долларов США".

"Министерство юстиции защищает интересы государства Украина в международных судах, с привлечением наиболее компетентных юридических советников - международных юридических компаний мирового уровня, с соответствующим опытом и подтвержденной репутацией. Привлечение именно такого уровня юридических советников Latham&Watkins и HoganLovells произошло с четким соблюдением процедур и в соответствии с действующим законодательством, которое регулирует отбор юристов и консультантов по делам против Украины", - добавили в ведомстве, указав, что распространенная дезинформация в рамках этого резонансного дела против Украины является "ничем иным, как организованной попыткой давления" на правительство накануне заседания по делу в начале следующего года.

Такое заявление Минюста появилась на фоне сообщений о том, что Соломенский районный суд Киева постановлением от 17 октября обязал НАБУ открыть в отношении премьер-министра в 2014-2016 годах, кем тогда был Арсений Яценюк, и министра юстиции, кем сейчас является Павел Петренко, и других уголовное производство по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ст. 15 ч. 5 ст. 191, ст. 15 ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 212 УК Украины. В частности, это касается злоупотребления властью или служебным положением, присвоения, растраты имущества или завладения им путем злоупотребления служебным положением, легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.

Добавим, миноритарные акционеры ПАО "Укрнафта" - кипрские компании Littop Enterprises, Bridgemont Ventures, Bordo Management - в 2015 году подали иск в Стокгольмский арбитраж против государства Украина. Иск, в частности, связан с условиями отбора газа.

Для защиты интересов Украины Минюстом были привлечены международные юридические советники. В СМИ неоднократно указывалось на их дороговизну. Согласно данным сайта публичных закупок ProZorro, в очередной раз за услугами по юридическому консультированию и юридическому представительству по иску компаний Littop Enterprises Limited, Bridgemont Ventures Limited и Bordo Management Limited к государству Украина обращались летом этого года. 18 июля Минюстом с международной юридической фирмой Latham&Watkins (London) LLP был заключен договор, предусматривающий, что его цена до конца декабря 2018 года составит чуть более 8 млн долл.

Отметим, НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50% + 1 акция компании "Укрнафта".