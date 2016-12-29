Укргидрометцентр: в январе-феврале ожидаются резкие изменения погодных условий
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. В Украине в январе-феврале 2017 г. возможны кратковременные сильные похолодания, снегопады и гололедица. Об этом сказал руководитель Укргидрометцентра Николай Кульбида во время заседания межведомственного оперативного штаба, передает корреспондент УНН.
"На фоне повышенного по сравнению с нормой температуры воздуха в январе-феврале следует ожидать резких изменений погодных условий, кратковременных, но возможно и достаточно сильных похолоданий. Колебание сильных снегопадов, образование гололеда, возникновение суточных ветров", - сказал он.
В то же время, по его словам, вероятность похолодания в Киеве очень низкая.