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Укргидрометцентр: в январе-феврале ожидаются резкие изменения погодных условий

Укргидрометцентр: в январе-феврале ожидаются резкие изменения погодных условий

Киев • УНН

 • 6122 просмотра

КИЕВ. 29 декабря. УНН. В Украине в январе-феврале 2017 г. возможны кратковременные сильные похолодания, снегопады и гололедица. Об этом сказал руководитель Укргидрометцентра Николай Кульбида во время заседания межведомственного оперативного штаба, передает корреспондент УНН.

"На фоне повышенного по сравнению с нормой температуры воздуха в январе-феврале следует ожидать резких изменений погодных условий, кратковременных, но возможно и достаточно сильных похолоданий. Колебание сильных снегопадов, образование гололеда, возникновение суточных ветров", - сказал он.

В то же время, по его словам, вероятность похолодания в Киеве очень низкая.

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