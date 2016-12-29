Укргідрометцентр: у січні-лютому очікуються різкі зміни погодних умов
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. В Україні у січні-лютому 2017 року можливі короткочасні сильні похолодання, снігопади та ожеледиця. Про це сказав керівник Укргідрометцентру Микола Кульбіда під час засідання міжвідомчого оперативного штабу, передає кореспондент УНН.
“На фоні підвищеного у порівнянні з нормою температури повітря у січні-лютому слід чекати різких змін погодних умов, короткочасних, але можливо і достатньо сильних похолодань. Коливання сильних снігопадів, утворення ожеледі, виникнення добових вітрів”, — сказав він.
Водночас, за його словами, ймовірність похолодання у Києві дуже низька.