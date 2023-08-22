Укргидрометцентр прогнозирует, что жара будет продолжаться
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. Укргидрометцентр дал прогноз погоды на 22-25 августа. В южных регионах температура поднимется до 35 градусов, а на остальной территории до 29°. Дожди будут только в Карпатском регионе, пишет УНН.
Детали
В следующие трое суток будет преобладать погода без осадков, лишь в Карпатском регионе, 22 и 24 августа и на северо-востоке страны местами кратковременные дожди с грозами.
Ветер северо-западный и западный, 5-10 м/с.
Температура на юге ночью 17-23°, днем 28-35°; на остальной территории ночью 13-20°, днем 24-29°, завтра на Закарпатье, в центральных и восточных областях до 32°.
В пятницу также преимущественно без осадков. Температура в южной части ночью 18-23°, днем 27-33°; в северо-восточных областях ночью 10-15°, днем 22-27°; на остальной территории ночью 12-18°, днем 24-30°.
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